Tähelepanu! See ohtlik haigus võib kulgeda ka oluliste sümptomiteta

Tuberkuloosi testist negatiivse tulemuse saamine paneb kergendatult ohkama ja uskuma, et oht on möödas, kuid paljudele on teadmata, et mõnikord võib tuberkuloos kulgeda ka asümptomaatiliselt või väheste üldsümptomitega. Uus uuring seab kahtluse alla senised arusaamad selle nakkushaiguse kohta.