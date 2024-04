Õietolm ei ole alati allergiline. Allergeen saab sellest siis, kui ta lendleb tuulega ja kui see sisaldab valku, mis toimib allergeenina ning satub limaskestale.

Kevade tulek on paljude jaoks tülikas aeg. Seda õietolmuallergia tõttu, millest on mõjutatud enamikud inimesed kogu maailmas. Kuigi allergia taga võib olla mitu tegurit, on ekspertide sõnul kliimamuutus selle tekitamises üks suurimaid süüdlasi.