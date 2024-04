PÖIDLAD PIHKU Sellele naisele siirdati aprilli algul seaneer ja veel üks asi – ta elab jätkuvalt

Loomadelt inimestele elundite siirdamise ehk ksenotransplantatsiooni idee on tundunud ahvatlev juba aastakümneid, arvestades inimdoonorite elundite püsivat puudust. Kuid alles hiljuti on see lähenemine muutunud võimalikuks tänu geenimuutmise tehnoloogia arengule, mis võimaldab luua inimese bioloogiaga paremini ühilduvaid loomi – antud hetkkel siis sigu. Üheks oluliseks erinevuseks on see, et sead ja teised imetajad toodavad oma lihastes alfa-gal suhkrut (galaktoosi üht erimit), mida inimestel ei esine.