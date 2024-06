SUUR JAANIPÄEVA MEELESPEA Kõik, mida pead teadma, et oma tervist hoida

Veekogu ääres viibides on oluline meeles pidada, et ujumine ja alkohol ei käi kokku. Seetõttu on väga oluline oma sõpradel ja lähedastel veekogu ääres viibides silma peal hoida – ära lase neid purjus peaga vette. Purjus inimene ei pruugi osata hinnata olukorra ohtlikkust, mistõttu on oluline, et lähedal viibivad inimesed oleksid tähelepanelikud ja vajadusel sekkuksid, keelates alkoholi tarvitanud inimesel vette minna.

Ühtviisi ohtlik on nii napsusena vette kukkuda kui teadlikult ujuma minna. Vette kukkumiste arv on ajas kasvanud ning peamine põhjus on olnud alkohol. Joobes inimeste osakaal hukkunute seas on jätkuvalt kõrge. Hukkunute käitumine peegeldab seda, et joovet ei teadvustata uppumise riskina. Jätkuvalt vajab tähelepanu alkoholi tarvitamise ja joobega seonduv. Kuigi eelmise aasta uppumissurmasid oli oluliselt vähem, siis lugudest peegeldus jätkuvalt see, et veekogu lähedal alkoholi tarvitamine on justkui norm ja ei tunnetata mingit riski. See oli paraku nii mitte ainult suplemisega seotud juhtumite puhul, vaid ka muude veekoguga seotud tegevuste, näiteks kalastamise, puhul. Igal aastal upub Eestis üle 20 joobes inimese.