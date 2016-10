Ravimiamet: ravikanepi kasutamine ei ole tavaliselt vajalik

«Kanepis sisalduva THC toimet on enam uuritud valu, eriti neuropaatilise valu, samuti iivelduse ja oksendamise ravis ning söögiisu soodustajana,» kommenteeris Prii. Tema sõnul võib ravikanepist abi olla näiteks multipleksskleroosi ehk hulgiskleroosiga patsientidel, kellel esineb ravile allumatu spastilisus. See tähendab, et lihased on ületoonuses ega toimi normaalselt. Ravikanepist võib sel juhul abi olla selle mõõduka lihaseid lõõgastava toime tõttu. Kannabinoidid aitavad ka ärevuse vastu. Need toimed on Prii sõnul siiski mõõdukad ja tavaliselt on olemas tõhusamad ravimid.

Ravikanepit kasutataksegi eelkõige siis, kui muud ravimid ei aita. Prii andmetel on mõnedes riikides müügiloa saanud järgmiste näidustustega kannabinoide sisaldavad ravimid:

mõõduka kuni raske spastilisuse sümptomite leevendamine hulgiskleroosiga patsientidel, kui see ei ole allunud senisele ravile;

AIDS’iga seotud raske isutus;

vähi kemoteraapiast tingitud iiveldus ja oksendamine, kui see ei ole allunud tavapärasele oksendamisvastasele ravile.

Seda, kui paljudel Eesti inimestel võiks ravikanepit vaja minna, on Prii sõnul ravimiametil raske hinnata, sest patsientide partner on raviprotsessis arst ja siis, kui muud ravimid aitavad, kanepit ravi eesmärgil ei kasutata.

Prii andmetel ei ole amet seni saanud ühtegi taotlust standardiseeritud kanepi kasutamiseks, kuid üks patsient on saanud kannabinoide sisaldavat ravimit.