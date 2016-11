Vähihaigeid võib tabada teinegi raske haigus

Vähihaige pereisa ei saa Eestis ravi

Joona Aruväli on 54-aastane pereisa, kes on suureks kasvatanud neli last. Tema Facebooki lehekülge vaadates jääb mulje, et tegemist on terve ja sportliku mehega. Varjatuks jääb aga, et see sportlik pereisa on juba viis aastat raske vähivormiga võidelnud.