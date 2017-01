Regionaalhaigla saadab haigena lähedasi külastavad inimesed koju tagasi

«Palume patsiente külastada vaid tervena ja viirushaiguste tunnuste korral sellest kindlasti loobuda. Haigena lähedasi külastades seate nii oma lähedaste kui ka teiste patsientide tervise ohtu. Haiglas viibivate patsientide organism on nõrgem ja nad on väga vastuvõtlikud erinevatele nakkushaigustele,» selgitas Regionaalhaigla juhatuse liige, ülemarst dr Andrus Remmelgas. «Samuti palume loobuda lähedaste külastamisest haiglas, kui koduste seas on viirushaiguste sümptomitega inimesi.»

Ülemarst tõdes, et aeg-ajalt kiputakse regionaalhaiglas viibivaid patsiente külastama kas haigetena või koos haigete lastega, mistõttu ongi vaja selle tegevuse ohtlikkust meelde tuletada. «Kahjuks on üldine tava köha ja nohuga oma tavapärast elu jätkata, käia tööl, poes ja ka haiglas lähedasi külastamas. Koju jäämise peale mõeldaks alles palaviku ja väga halva enesetunde kaasumisel,» rääkis Remmelgas. Ta lisas, et kui keegi nakkushaigust põdevana lähedase külastamisega regionaalhaigla personalile vahele jääb, siis saadetakse ta end koju ravima ja tagasi tulla lubatakse alles siis, kui haigus on kadunud.

Remmelgase sõnul on külastuskeeld äärmuslik meede, mille kehtestamisest haigla loodab ka lähiajal hoiduda. Külastuskeeluga seotud probleemid on tema sõnul aga pigem emotsionaalsed. «Otsene suhtlemine lähedastele aitab kaasa haigete paranemisele ja taastumisele. Ka lähedastel on külastuse järgselt rohkem teadmist patsiendi olukorrast ning nende igapäevane elu on vähem häiritud,» rääkis Remmelgas.

Inimestel, kellel on viirushaiguste sümptomid, aga peaksid tulema plaanilisele eriarsti vastuvõtule, uuringutele või plaanilisele haiglaravile, soovitame see ära jätta informeerides haiglat telefonitsi 617 1049, e-posti aadressil registratuur@regionaalhaigla.ee või digiregistratuuris.

Dr Remmelgase sõnul on soovitatav haiglas viibides kasutada ühekordseid kaitsemaske, mille saab registratuurist või osakonnast. Kindlasti on gripi ja teiste viirushaiguste ennetamisel olulisel kohal kätehügieen. Haiglasse või osakonda sisenemisel tuleks kindlasti käsi antiseptikumiga desinfitseerida. «Haiglat külastades soovitame alati järgida hügieenireegleid ka põhjusel, et meie haiglas töötab ja viibib ühel ajamomendil palju inimesi ning alati on risk puutuda kokku mõne viirusega,» lisas arst.