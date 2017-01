Külmetushaigusesse on haigestunud üle 40 ajateenija

«Kaitseväes teenib praegu üle kolme tuhande ajateenija, kellest üle neljakümne on hetkel haigestunud külmetus- või nakkushaigustesse,» ütles kaitseväe peastaabi pressiesindaja. Ta märkis, et ajateenijate haigestumine on ilmast ning külmetus- ja nakkushaiguste levikust praegu küll hooajaliselt tõusnud, kuid jääb eelmiste aastatega võrreldavasse suurusjärku.