Kiivikas selgitab, kuidas jõuda heasse vormi

«Kui keegi tahab end muuta, siis esimene samm on ikkagi trenn,» rääkis ta tänases Vikerraadio saates «Huvitaja». Kiivikas on skeptiline geenitestide vajalikkuse osas, kuna põhilisi reegleid, mis kõigi kohta kehtivad, kuuleb nõustajate käest.

Ta lisas, et kui ka see, kui palju keegi lihast saab kasvatada, sõltub geenidest, siis tervislikumalt elamiseks ei pruugi seda testi otseselt vaja minna. Neile, kes soovivad end vormi ajada, soovitab Kiivikas jõusaalisporti, kuna seda on võimalik teha kõrge eani ning see kasvatab lihaste, luude ja liigeste tugevust.

