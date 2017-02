Millised peaksid olema talvised nahahooldustooted?

Talv on nahale paras katsumus. Õues teevad liiga pakane ja külm põhjatuul, siseruumides röövib aga kuiv õhk nahast niiskuse. „Talvisel ajal, kui nahas on vähem niiskust ja kaitsev rasukiht õheneb, on õige nahahooldus eriti oluline. Kuna külmaga aeglustub rasunäärmete talitlus, muutub nahk kuivemaks ning vajab tummisemaid ja kaitsvamaid tooteid,” selgitab Apotheka Iluteegi sortimendijuht Riin Liplik.

Rasusel nahal talvestressi ei teki, aga kuiva ja tundliku nahaga probleemid külmal aastaajal süvenevad. Järsud temperatuurikõikumised, kui minna soojast siseruumist õue külma kätte ja tagasi tuppa, on nahale väsitavad. Keskküttega ruumides langeb sageli ka õhuniiskus liiga madalale. Kui kõigele sellele lisanduvad kareda veega pesemine ning jahedasse aega sobimatud hooldustooted, hakkabki nahk kiheluse, kiskumistunde ja ketendusega märku andma, et midagi tuleks teha teisiti.

Nii nagu me vahetame koos külmade ilmade saabumisega kerged kehakatted paksemate vastu, tahab ka nahk talveajal tõhusamat hoolitsust kui suvesoojaga.

Hell puhastus

„Ka külmal ajal vajab nahk kerget koorimist, toitvaid ja niisutavaid maske ja kreeme, huulepalsamit, kätekreemi – peaasi on kasutada oma naha vajadustele vastavaid tooteid,” rõhutab Riin Liplik. Naha puhastamiseks tuleks valida leebe toimega toode. Tavalist seepi Liplik talvel näopesuks ei soovita, sest seebiga pesemine nõrgestab naha õhukest kaitsekihti. Turvaline valik on seebivabad puhastusgeelid ja -vahud. Tundlikule ja allergilisele nahale mõeldud hooldussarjadest leiab puhastusgeele, mis ei kuivata ega ärrita nahka, neid on rikastatud niisutavate toimeainetega ning need taastavad naha pehmuse ja elastsuse. Apotheka Iluteegi menukaimad talveks sobivad näopuhastusvahendid on Avene eriti õrn puhastusgeel, Avene Cold Cream sari, BioNike Defence Tolerance tundliku naha puhastusvesi, Eucerin tundliku naha näopuhastuspiim ja geel, Vichy Purete Thermale sari ja Avene Cleanance seebivaba pesemisgeel.

Rahustav mitsellaarvesi

Mugav ja mitme toimega uue põlvkonna näopuhastustoode on mitsellaarvesi. See puhastab naha mustusest ja meigijääkidest, tasakaalustab ning tõstab toonust. Kui nahk on kuiv, on mõistlik veega pesemist piirata või sellest üldse loobuda ja kasutada näo puhastamiseks puhastuspiima koos toniseeriva näoveega. Eriti hea, kui puhastajal on nahka rahustavaid ja pehmendavaid omadusi.

Niiskusepuudusest kare ja ketendav nahk ei võta kreemi vastu enne, kui nahka on kooritud. Talveaega sobivad õrna toimega koorijad – näiteks Babé õrn koorija tundlikule nahale, Avene kooriv geel tundlikule nahale või Bionike Defence kooriv puhastuskreem tundlikule nahale, mis ei nõrgesta naha kaitsevõimet külma, tuule ja muude kahjulike välismõjude eest. Õhukese ja kergesti ärrituva naha korral on mõistlik jätta külmemal ajal koorimiste vahele pikemad pausid. Alati on turvaline valida spetsiaalselt tundlikule nahale loodud tooted.

Kreem vajaduste järgi

Talvine päevakreem võiks olla rasvarikkam kui muul ajal, samas küllaldaselt niisutav ja nahka kaitsvate omadustega. Suure veesisaldusega geele ja õlivabu emulsioone võiks külmakuudel vältida. Nahka tuleb kreemitada vähemalt pool tundi enne õueminekut, et kreem jõuaks korralikult imenduda. Näole kreemi kandes ei tohiks ära unustada ka kaela- ja dekolteepiirkonda. Noore, heas toonuses naha korral võib talvekuudel jätkata harjumuspärase hooldusega, küll aga jäägu kevadet ootama kerged õlivabad emulsioonid ja alkoholi sisaldavad näoveed. Külmemate päevade puhuks tasub soetada rasvasem kreem, mis pakub nahale kaitset – selleks sobib näiteks BioNike Defence Hydra rikkalik niisutav kreem, Iwostin Sensitia kaitsev talvekreem lipiididega, Avene Cold Cream väga kuivale nahale ning Bioderma Sensibio Rich rahustav näokreem.