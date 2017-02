Kui palju mõjutavad geenid su lapse kaalu?

Esmaspäeval avaldatud uuringust (Journal of Economics and Human Biology) tuli välja, et geenid mõjutavad inimeste ülekaalu rohkem, kui siiani oleme teadnud, kirjutas Fox News. Sussexi ülikooli uurijad leidsid, et 35 - 40 protsenti laste kaalust mõjutavad just vanemate geenid. Ülekaaluliste laste puhul on see protsenti koguni 60.

Teadlased täheldasid, et 20 protsenti lapse kehamassiindeksist moodustavad ema geenid ning 20 isa geenid. Tulemused saadi umbes 100 000 lapse, kes olid pärit Ameerikast, Suurbritanniast, Indoneesiast, Hiinast, Mehhikost ja Hispaaniast, kaalu ja pikkuse mõõtude põhjal.

Peamine uuringu autor ja majandusprofessor Peter Dolton ütles, et uuringutulemus annab ülevaate sellest, kuidas ülekaalulisus on läbi generatsioonide arenenud ja seda nii arengumaades kui arenenud maades. «Me leidsime, et kaalu ja esivanemate seos on kõikides riikides ühesugune,» lisas ta.

Rahvusvahelise terviseameti sõnul on ülekaalulisusel otsene seos insuldi, südamehaiguste, diabeedi ja vähiga. Selleks, et püsida tervislikus kaalus, on soovitatav teha nädalas 150-300 minutit keskmise koormusega trenni, milleks võiks sobida näiteks ujumine või kiirkõnd ja toituda plaanipäraselt ning hoida kaalunumbritel silma peal.

«Need avastused näitavad, et maailma laste kaal on otseselt mõjutatud eelmistest põlvkondadest," ütles Dolton. «Lapsed peaksid meid panema mõtlema, et meie ülekaal mõjutab ka neid ja veel järgmisigi põlvkondi, seega ei ole ülekaalulisus ainult ühe indiviidi isiklik teema.»