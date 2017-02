Mis juhtub kehaga, kui sööd liiga palju valku?

Vajalikust kogusest rohkem söömine pole hea mõte, sest erinevad uuringud näitavad, et liigne valgu tarbimine viib vee kehast välja, kirjutas Business Insider. Seeditud valk tekitab kõrvalsaadusena uureat, mille kehast välja saamiseks on vajalik vett tarbida. Seega kui sa ei tarbi piisavalt vett, võib kogu eelnev protsess põhjustada vedelikukaotust ehk dehüdreerumist.

Muskli asemel hakkab keha hoopis rasva koguma. Lisades oma toidukordadesse valgu, lisad sa sinna ka kaloreid ja pole oluline, kas lisakalorid tulevad valkudest, süsivesikutest või rasvadest. Kui sa sööd liiga palju, siis üleliigse koguse muudab su keha rasvaks. Nii kaotad sa omakorda kaltsiumit, sest seeditud proteiin tõstab vere happelisuse taset ja kaltsiumit kasutab keha selle neutraliseerimiseks. Seega võib liigne proteiini tarbimine põhjustada luudes kaltsiumi vähenemist.

Kui liigne proteiin aga paha on, siis miks seda toitudele juurde lisatakse? Seda sellepärast, et inimesed usuvad kõrge proteiinisisaldusega toitudesse, justkui oleks need midagi tervislikumat. Seega ärge langege turunduse ohvriks, vaid sööge parem proteiini mõõdukas koguses ja tervislikest allikatest.