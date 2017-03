Toitumisteadlane paljastab laialt levinud sellerimüüdi

Toitumisteadlane Andy Bellatti rääkis Business Insiderile, et üks asi, millest paljud selleriarmastajad valesti aru saavad on see, et seller on negatiivse kalorsusega toit. Teisisõnu arvavad inimesed, et ainuüksi selleri söömine peaks aitama kaloreid põletada. See aga pole tegelikult tõsi.

Ühes keskmises selleri varres on kuni kuus kalorit, keha kulutab sellest selleri seedimiseks kümnendiku ehk vähem kui kalori, seega jääb veel kulutada viis kalorit.

Ärge saage aga valesti aru, seller on väga tervislik toit, selles on palju vett, see on madala kalorisisaldusega siiski ning lisaks sisaldab ka kiudaineid. Sellegi poolest ei tähenda see, et seller oleks negatiivse kalorisisaldusega toiduaine. Negatiivse kalorisisaldusega toiduaineid pole olemas.