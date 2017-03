Terviseamet: kool, kus valitseb õhupuudus

Koolis 16. veebruaril riiklikku järelevalvet teinud terviseameti Lääne talitus saatis linnavalitsusele kui kooli haldajale märgukirja, kus tõdetakse, et klassiruumide õhuvahetus on puudulik, kirjutas Saarte Hääl.

«Personal ja õpilased kaebavad õhupuuduse üle ja akende kaudu tuulutamine ei taga ilmastikuolude tõttu alati piisavat tulemust kogu õppetunni vältel,» seisis märgukirjas. «Selle tulemusena on teise korruse inglise keele klassi lae nurka tekkinud hallitus, osaliselt on klassiruumide akendel niiskusekahjustused.»

Ka leiti inspekteerimisel, et duširuumi seintel ja laes on värv koorunud ja akendel hallitusjäljed. Terviseamet viitas, et määruse järgi peavad koolil olema õppetegevuseks sobivad, ohutud ja turvalised ruumid ning õhuvahetus õpperuumis peab olema piisav.