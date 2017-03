Miks tasuks enne rasedust hambaarsti juurde minna?

Kui Kütt (27) kolme aasta eest esimest korda lapseootele jäi, kirjutas ämmaemand talle saatekirja hamba-, silma- ja perearsti juurde. «Küsisin, miks pean just hambaarstile minema, ja ta selgitas, et rasedus võib teha naiste hammastega üks-null. Käisin seal ära ja arst ütles, et hammastega on kõik korras,» jutustas Kütt. Ta lisas, et enne rasedust ei olnud tal hammastega ühtegi suurt probleemi. «Käisin igal aastal kontrollis, aga auke oli väga harva. Isegi hambaarst on kiitnud, et mul on tugevad ja head hambad.»

Paraku ei jäänud see nii. «Olin raseduse ajal sõbrannal külas, sõime rosinajäätist ja korraga käis raks ning hambast tuli tükk lahti,» meenutas Kütt. Hambaarsti juures lapiti katkine hammas kokku ja anti ühtlasi soovitus lasta kaks alumist tarkusehammast pärast rasedust välja opereerida.

«Teadsin seda juba varem, sest ülemised tarkusehambad olid mul Haapsalus välja tõmmatud ja sealgi öeldi, et alumised tuleb välja lõigata, kuid siis jäin rasedaks,» selgitas naine. Ta lisas, et lapseootuse ajal tarkusehamba operatsioone teha ei saa, sest siis tuleb sageli kasutada antibiootikume. Küll aga tõdes ta tagantjärele, et alumiste tarkusehammastega oleks tulnud tegeleda juba tükk aega enne lapseootele jäämist. Kuid kuna tal hambad otseselt ei valutanud, nende välja lõikamine on aga kallis ja pealegi oleks tulnud selleks Tallinna arsti juurde sõita, jäi see protseduur tükk aega tegemata.

Teine sünnitus

Eriti raskeks läks Kütil aga pärast teise lapse sündi. «Kui laps oli aastane, siis tuli esimesele rasedusele teine otsa. Kirjutati taas kord saatekiri, hambaarst vaatas hambad üle ja ütles, et hetkel on kõik korras,» rääkis Kütt. Kui teine laps oli kuuvanune, tundis ta aga, et mõlemad tarkusehambad hakkasid pitsitama ja valutama. «See hammas, mille olin rosinaga katki hammustama, hakkas ka valutama,» lisas naine.