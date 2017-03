Valuraviarst: valu ei tohi kannatada

Valu on inimese kehale koormav, ebameeldiv ning vähendab pikaajaliselt kahtlemata ka elukvaliteeti, kirjutasid Terviseuudised. Anestesioloog ja Eesti valu seltsi president doktor Boris Gabovitš kinnitas, inimesed ei tohi valu kannatada ning see eksiarvamus, et valu peab kannatama, ei pea tohtri sõnul paika

«Patsiendid tihti ütlevad: «Jumal kannatas ja meie peame kannatama». Piiblit on uuritud igatepidi ja igas keeles, aga sõna valu pole seal kordagi mainitud. Seal mõeldakse kannatuste all midagi muud,» selgitas Gabovitš.

Krooniline valu vajab spetsialisti abi

Lahenduseks ei ole ka iseseisvalt suurte koguste valuvaigistite võtmine ning apteegist iseseisvalt ostetud valuvaigistid kõlbavad vaid esmaabiks.

«Kui valu on inimest vaevanud pidevalt juba pool aastat, võib öelda, et tegemist on kroonilise valuga ning siin on kindlasti vaja spetsialisti abi. Mõne valu korral isegi varem, operatsioonijärgne valu mis kestab üle kahe kuu, on juba krooniline,» rääkis dr Gabovitš.

Ta lisas, et kroonilist valu on lihtsam ennetada, kui pärast terve elu ravida. Kõige lihtsamaks ennetamise viisiks on õigeaegne ja korralik ägeda valu ravi, mis võimaldab paljudel juhtudel kroonilise valu tekkimist ära hoida. «Kahjuks mitte alati, kuid mida varem alustada valuraviga, seda suurem on tõenäosus, et sellest saadakse jagu,» lisas ta.

Tihti, kuid mitte alati, kaasneb krooniline valu mõne teise haigusega. Tulenevalt ühiskonna vananemisest ja sellega seotud krooniliste haiguste kasvust on viimastel aastakümnetel kasvanud ka valuravi patsientide hulk.

Loe pikemalt Terviseuudistest.