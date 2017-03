Euroopa riigid muretsevad leetrite pärast

Sel aastal on registreeritud leetrite puhanguid mitmes Euroopa Liidu riigis, kirjutab terviseamet oma kodulehel. Näiteks Rumeenias registreeriti ajavahemikul september 2016 kuni märts 2017 kokku 3446 leetrite haigusjuhtu. Seisuga 17. veebruar 2017 on riigis kinnitatud ka 16 leetrite surmajuhtu. Lahkunutel oli eelnevalt kas immuunpuudulikkus või kroonilised haigused.

Austrias on sel aastal registreeriti 69 leetrite haigusjuhtu. Eelmise aasta sama seisuga oli neil 28 haigusjuhtu. Saksamaal on registreeritud 203 leetrite haigusjuhtu, eelmise aasta samal ajal oli haigestunuid 326 haigusjuhtu. Itaalias 700 leetrite haigusjuhtu, haigestumus on eelmise aastaga võrreldes kasvanud 230 protsendi võrra. Hispaanias on sel aastal registreeritud 35 laboratoorselt kinnitatud leetrite haigusjuhtu, neist kaks lapsed.

Belgias registreeriti ajavahemikul 20. detsember 2016 kuni 8. märts 2017. 163 leetrite haigusjuhtu Valloonias, neist 15 olid tervishoiutöötajad. Kõik haigestunud vajasid haiglaravi.

Prantsusmaal on registreeritud leetrite haigusjuhtumeid sel aastal riigi erinevates regioonides, enim ohustatud piirkonnas Moselles registreeriti üle 50 haigusjuhtu. Ungaris on ajavahemikul 21. veebruar – 8. märts registreeritud 13 haigusjuhtu tervishoiutöötajatel. Meie naaberriigi Rootsi pealinnas Stockholmis registreeriti märtsis 3 uut leetrite haigusjuhtu.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse (ECDC) hinnangul kulgeb leetrite endeemiline levik Belgias, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Poolas ja Rumeenias.

Eestis registreeriti 2016. aastal kaks leetrite sisse toodud haigusjuhtu, nakkus ülejäänud elanikele ei levinud. 2017. aasta esimeses kvartalis Eestis leetritesse haigestumise juhte registreeritud ei ole.

Vaktsiin leetrite vastu

Inimesed, kes ei ole leetreid põdenud ega vaktsineeritud leetrite vastu, on potentsiaalselt vastuvõtlikud leetrite suhtes. Vaktsineerida on võimalik leetrite, punetiste, mumpsi e MMR liitvaktsiiniga. Püsikindel immuunsus leetrite vastu kujuneb kahe MMR vaktsiini doosi manustamise järel.

Lapsi vaktsineeritakse Eestis immuniseerimiskava järgi leetrite, punetiste, mumpsi liitvaktsiini kahe annusega ühe aasta ja korduv vaktsineeritakse kolmeteist aasta vanuses. 2016. aastal moodustas hõlmatus vaktsineerimisega 1-14-aastastel lastel 95,4 protsenti, korduvvaktsineerimisega hõlmatus 14- aastastel oli 91,5 protsenti.