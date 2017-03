Läbimurdeni jõudnud vähiuurija jäi ise kasvaja küüsi

Tal diagnoositi kasvaja 40-aastaselt, kirjutab Newsmax. See juhtus vaid kuus tundi pärast seda, kui teadlane ja tema uurimismeeskond esitles tervisekonverentsil oma läbimurdelist vähiravimit Zykadia. «Mu elu parimast päevast sai päev, mil minust sai vähihaige,» lausus ta.

Zykadia on mõledud kaugelearenenud kopsuvähi raviks ja selle on kiitnud heaks Ameerika toidu- ja ravimiühing (FDA) nende inimeste raviks, kelle vähk on tekkinud geneetilise mutatsiooni tõttu.

Perekondliku ajaloo tõttu oli Marsilje plaaninud läbida 40-aastaselt kolonoskoopia sõeluuringu käärsoolevähi avastamiseks. Ta emal oli olnud kõhunäärmevähk. 39-aastasena hakkasid teda kimbutama aga seedeprobleemid ja ta tegi läbi kolonoskoopia ning selgus, et tal on vähk.

Praeguseks on möödunud viis aastat diagnoosi saamisest, operatsioonist ja keemiaravist. Selle ajaga on saanud teadlasest taimetoitlane ja maratonijooksja. Samuti töötab ta väsimatult laboris, et arendada välja veebipõhine tööriist käärsoolevähiga patsientidele, et neil oleks ülevaade kliinilistest uuringutest ja võimalus osaleda uutes katsetes, mis võiksid päästa nende elu.

Ta peab oma vähiga võitlusest ka blogi Adventures in Living Terminally Optimistic.