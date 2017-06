Mida teeb riik töötajate tervise heaks?

Täiendavalt on sotsiaalministeeriumil kavas muuta töötervishoiu ja tööohutuse seadust, et parandada töötajate töökeskkonna olukorda ettevõttes ning vähendada tööandjate halduskoormust. Muudatuste eesmärk on muuta töötajate tervisekontroll eesmärgipärasemaks ning kaitsta töötajat senisest paremini vahetut mõju omavate ohtude korral. Samuti on kavas anda tööandjatele senisest rohkem otsustusõigust, näiteks muudetakse töötajate juhendamine ja väljaõpe ning esmaabi ettevõtte vajadustest lähtuvaks. Võttes arvesse töö eripära ja ohtlikkust, peab tööandjal olema senisest rohkem võimalusi otsustada töötajate juhendamise viisi ja läbiviijate üle. Samuti on tööandjal edaspidi suurem valikuvabadus esmaabiandjate ja esmaabivahendite tagamisel, võttes arvesse tegevuse iseloomu ja tervisekahjustuste sagedust. Muudatustega vähendatakse ka ebavajalikke ja ajale jalgu jäänud kohustusi, mis vähendab tööandjate halduskoormust ja võimaldab seega samade vahenditega panustada enam ohutu töökeskkonna loomisesse ja töötajate tervise hoidmisesse. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise väljatöötamiskavatsus on saadetud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks ministeeriumitele ja huvigruppidele.

Töötervishoiu ja tööohutuse teemad on olulisel kohal ka Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal 2017. aasta II poolaastal. Tööinspektsioon korraldab koostöös sotsiaalministeeriumiga Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäeva ning töötervishoiu ja tööohutuse konverentsi 7.-8. novembril 2017. Konverentsil käsitletakse uute ja muutuvate töötegemise vormidega kaasnevaid väljakutseid töötervishoiule ja tööohutusele. Eraldi väärib tähelepanu uutest töövormidest tulenev mõju töötaja vaimsele ja füüsilisele tervisele. Konverentsil keskendutakse praktilistele lahendustele, et vähendada uutest töövormidest nähtuvaid riske, aidates samas uusi võimalusi maksimaalselt ära kasutada. Konverentsil on kutsutud osalema töötajate, tööandjate ja Euroopa Liidu liikmesriikide esindajad.