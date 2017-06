Toitumisteadlane annab nõu: mida süüa, kui töötad öösiti

Umbes 20 protsenti eurooplastest teeb vahetustega tööd või öötööd, sealhulgas ka suur hulk meditsiinitöötajad, kirjutab Med24.

Maser rõhutas seejuures, et vahetustega tööga kaasneb väga suur terviserisk. Näiteks on vahetustega töötajatel suurem risk haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse ja diabeeti. Vahetustega töötajaid ohustavad ka metaboolse sündroomi teke, ülekaal, alakaal, unehäired, isuhäired, seedesüsteemi probleemid ja kroonilised haigused.

Emeriitdotsendi sõnul tekivad vahetusega töötajatel terviseprobleemid seetõttu, et inimesed on programmeeritud olema päeval aktiivsed ja öösel on organismi taastumisaeg. Seetõttu tekib öösel konflikt sotsiaalselt determineeritud toidukordade ja tsirkadiaansete bioloogiliste rütmide vahel. See omakorda mõjutab näljatunnet, küllastustunnet, metabolismi, kehatemperatuuri, vererõhku, südame löögisagedust, hormonaalset taset, soole mikrobiootat ja seedetegevust.

Toitumisteadlase üldised toitumispõhimõtted vahetustega töötajale: ära mine tööle tühja kõhuga;

jälgi, et korralike toidukordade vahe ei oleks pikem kui 4–5 tundi;

iga kahe tunni järel võta mõni vahepala või joo vett;

joo rohkesti;

viimane söögikord peaks olema 2 tundi enne und.

Lisaks tõi Maser välja, et vältida või piirata tuleks söömist ajavahemikus keskööst kuni kella kuueni ning tööst vabal ajal tuleks harrastada liikumist, regulaarseid toiduaegu ja korraldada mõnus uneaeg. Maser rõhutas, et kõige olulisem on kinni pidada päevasest kaloraažist ning juua rohkesti vett, mitte kofeiiniga jooke.

