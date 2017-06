Teadlased avastasid ühe tõhusa nipi tõsiseks kaalulangetuseks

Lihatarbimise vähendamine on kasulik meie planeedile ja uue uuringu järgi toob taimetoidudieet kasu ka inimese isiklikule tervisele, kirjutab Independent. Washingtoni vastutustundliku meditsiini arstide komitee teadlased leidsid uuringus, et taimetoidudieedi järgimine on kaalulangetamisel kaks korda tõhusam kui lihasööjate menüü.

Uuringutulemused on eriti tähtsad ainevahetussündroomiga ja teist tüüpi diabeediga inimestele, sest leiti, et taimetoidu söömine vähendab rasva osakaalu lihastes ja seega kiirendab ainevahetust.

Uuringus osales 74 teist tüüpi diabeediga inimest, kellele oli juhuslikult määratud, kas taimetoidudieet või siis tüüpiline diabeedivastane dieet, mis järgib Euroopa diabeediuuringute ühingu soovitusi.

Taimetoidudieet oli peaaegu täielikult taimne. See koosnes puuviljadest, köögiviljadest, pähklitest, seemnetest, teraviljadest, köögiviljadest ning loomsetest toitudest leidus osalejate söögisedelis ainult üks portsjon madala rasvasisaldusega jogurtit.

Selleks, et suurendada kaalu langetamise võimalust, langetati kõigi osalejate päevast kalorivajadust 500 kalori võrra normaalsest väiksemaks.

Poole suurem kaalulangus

Peale kuut kuud, kaotasid need, kes pidasid taimetoidu dieeti, keskmiselt 6,2 kilogrammi võrreldes lihasööjate 3,2-kilogrammise kaalulangusega.

Teadlased märkasid veel näiteks seda, kuidas erinevad dieedid mõjutasid osalejate rasva ladestumist reitel. Mõlemad dieedid tekitasid nahaaluse rasva vähenemist. Seevastu ainult taimetoidudieet põhjustas rasva lagunemist ka sidekirmekoes. See on õhuke kude, mis paikneb elundite ümber või nende vahel. Ka lihastesisene rasvaprotsent vähenes taimetoitlastel kõvasti rohkem kui segatoidu tarbijatel.

Uuringu juhataja dr Hana Kahleová ütles, et taimetoidudieedid on osutunud kõige tõhusamateks kaalulangetavateks dieetideks. Samuti näitas nende uuring, et taimse dieediga on palju kergem kahandada rasva lihastes ja seeläbi parandada ainevahetust.

Need leiud on olulised inimestele, kes proovivad kaalust alla võtta, kaasa arvatud nendele, kes kannatavad ainevahetussündroomi või teist tüüpi diabeedi käes. Selle-eest on uuringu järeldused asjakohane nõu igaühele, kes võtab oma kaalu jälgimist tõsiselt ja tahab püsida saleda ja tervena.

Täielik uuring on avaldatud ajakirjas Journal of the American College of Nutrition.