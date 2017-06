Mis juhtub, kui võtta liiga palju D-vitamiini?

Vähemalt iga viies USA täiskasvanu võtab täiendavalt D-vitamiini, suur osa neist võtab aga liiga suure annuse, kirjutab Reuters. See võib hiljutise uuringu kohaselt põhjustada aga nõrkust, neerukive ning suurendada vähiriski.

Soovitatav D-vitamiini päevane tarbimissoovitus on täiskasvanutele umbes 600 rahvusvahelist ühikut (international unit, IU) Vanemas eas (üle 70 aasta) aga umbes 800 IU-d.

Uuringutegijad võtsid vaatluse alla USA riiklikud terviseandmed – 39 243 täiskasvanu omad ja kogutud ajaperioodil 1999-2014. Neid huvitas, kui paljud tarbivad D-vitamiini päevas rohkem kui 1000 IU-d või rohkem 4000 IU-d. Viimane (4000 IU-d) on maksimaalne lubatud kogus selleks, et ei tekiks ohtlikke kõrvalnähte.

Ajaperioodil 1999-2000 võttis D-vitamiini rohkem kui 1000 IU-d 0,3 protsenti. Perioodil 2013-2014 aga lausa 18 protsenti. Rohkem kui 4000 IU-d võttis perioodil 1999-2000 aga 0,1 protsenti ning perioodil 2013-2014 3,2 protsenti. Uuringutulemused näitasid, et D-vitamiiniga doseerisid üle eelkõige vanemas eas naised.

D-vitamiini liigne tarbimine võib olla kahjulik, see võib viia kaltsiumi ülekülluseni. Kui seda on veres liiga palju, võib see hakata sadestuma pehmetes kudedes nagu näiteks südames ja neerudes,» selgitas Pamela Lutsey, kes on uuringu üks autoritest.

Oht, et kaltsiumitase veres tõuseb ohtlikult kõrgele on väga väike, kuid sellest hoolimata oleks kasulik jälgida, et päevane D-vitamiini tarbimiskogus ei oleks liiga suur. Juhtumid, kus D-vitamiini üledoseerimine on põhjustanud tervisehädasid või isegi surma, on mitmeid.

Taanlaste D-vitamiin viis lapsed haiglasse

Prantsusmaal põhjustas beebi surma tõenäoliselt D-vitamiin

D-vitamiini üledoos põhjustas neerukahjustuse