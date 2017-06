Kas melomaanidel läheb tööl paremini?

Muusika kuulamine võib aidata töökas ja kärarikkas kontorikeskkonnas keskenduda. Kuid selleks, et muusikast produktiivsusele tõeliselt kasu oleks, peab muusika tööd täiendama, kirjutab Chris Bailey ja vahendab NBC news.

Kui ta kirjutab või koostab uurimust oma järgmise raamatu jaoks, kuulab autor peaaegu alati muusikat. Veebruaris viis Bailey läbi eksperimendi, et näha, kuidas muusika kuulamine tema töö viljakust mõjutab. Ta kuulas iga nädal erinevat tüüpi viie nädala jooksul.

Tulemused olid üllatavad. Erinevat tüüpi muusika mõjutas tööd erinevalt, olenevalt kui keeruline või lihtsakoeline tööülesanne oli.

Lihtne ja tuttav muusika oli tööviljakusele kõige kasulikum, eriti harjumuslike ülesannete puhul. Üleüldiselt tõstis muusika kuulamine Bailey võimet keskenduda, eriti igava töö juures. Samuti summutas see häiriva taustamüra.

«Tehes tööd, mis on automaatne, nagu andmesisestus või muud asjad, kus ei ole vaja palju mõelda jääb meil tähelepanu üle,» seletas Bailey NBC uudistele.

Ekstrovertidele annab muusika energiat, kuid introverdid võivad end tunda üleergutatuna. Uuringu autor ei liigita sarnaselt paljudele inimestele ennast kummasegi kategooriasse, kuid tegi selle tähelepaneku, et seletada, miks mõnele inimesele ei pruugi töö ajal muusika kuulamine sobimine.

Mida tuttavam ja lihtsamini kuulatav oli muusika, seda rohkem suutis Bailey saavutada. Laulud, mis olid keerulised ja kippusid sisaldama tugevdatud vokaali ja rütmi, nagu rokk ja poppmuusika, juhtisid tema tähelepanu kõrvale. Seda ei juhtunud aga siis, kui need laulud olid talle tuttavad.

Bailey rääkis, et ta ei ole poppmuusika austaja, seetõttu ei olnud see tema jaoks nii lähedane ja oli ka vähem nauditav. Aeglase ja klassikalise muusikaga nädalatel saavutas ta palju rohkem, sest see oli talle meeldivam muusika. Eriti hea tulemus oli siis, kui mees kuulas ühte laulu korduse peal.

Siiski hoiatab Bailey, et muusika, mis ergutab meie ajus dopamiini tootmist, võib meid panna tundma, et oleme saavutanud rohkem kui tegelikult. Ta räägib, et inimesed arvavad, et nad on muusikat kuulates produktiivsed, sest nad on seda tehes õnnelikumad. Mõnikord tundubki see lisaõnn kui suurem tööviljakus, lihtsalt seetõttu, et tunneme end peale tööd paremini.

Keeruliste ülesannete juures võib muusika hoopis tähelepanu häirida

Kui muusika kuulamine suurendas Bailey tööviljakust harjumuslike ülesannete tegemisel, segas see keskendumist projektide puhul, mis vajasid tema täit tähelepanu. Mees põhjendab seda sellega, et muusika võtab alati natuke meie . Ta soovitab enne keerulise projektiga näiteks uurimistööga alustamist muusikat kuulata, et sellest mõnusat energiasööstu saada. See võib mõjuda isegi paremini kui kohv.

Tee ise sarnane eksperiment

Selleks, et avastada enda jaoks muusika kasulikud mõjud, soovitab Bailey läbi viia enda eksperiment. Kõigepealt tuleks mõelda, kui keeruline on tehtav töö ning seejärel, milline muusika sulle energiat annab ning milline röövib liigselt tähelepanu.