Lapse sugu jäeti esimest korda tervisekaardil määramata

Lapsevanem Kori Doty on mittebinaarne transsooline inimene, kes ei määratle ennast ei naise ega mehena. Samuti ei soovi ta määratleda oma väikelapse sugu – tema eesmärk on lasta lapsel ise enda sugu avastada, vahendab CBC.

Tervisekaardil on «soo» kohal «U,» mis tähendab inglise keeles otsustamata (undetermined) või määramata (unassigned).

Kori Doty võitleb selle eest, et sünnitunistustel jäetaks lapse sugu märkimata.

Laps Searyl Atli sündis novembris kodusünnitusega Briti Columbias, Kanadas. Kori Doty, eelistab enda kohta kasutada sooneutraalset asesõna «tema» inglise keeles «they,» mis ei viita kummalegi soole. Ta väidab, et visuaalse läbivaatlusega pärast sündi ei ole võimalik kindlaks teha, millist sugu laps on või kellena ta ennast ise hiliemas elus määratleda tahab. Seetõttu tahab Doty oma lapse soo kõigist ametlikest dokumentidest välja jätta.

«Ma kasvatan Searyl´it viisil, et tal oleks arusaam iseendast. Ma tunnistan teda kui last ja proovin talle anda võimalikult palju armastust ja toetust, et ta saaks olla terviklik inimene väljaspool piiranguid, mis kaasnevad poisi ja tüdruku «kastiga»,» ütles Doty CBC-le.

Kori Doty, kogukonna teadlikuse tõstjana ja Soovaba ID koalitsiooni liikmena, ütles, et inimesed, kes tunnevad ennast teisiti, kui sünnil määratud soo esindajana, kogevad hilisemas elus palju probleeme dokumentide muutmisega.

Doty ütles, et ka tema sündimisel määrati ta sugu vaadates tema suguorganeid. Need oletused tema soo kindlaks tegemisel olid küll valed, aga sellest hoolimata käisid kaasas tema isikuga läbi terve elu. Sellest ajast saati on ta pidanud tegema palju ümberkorraldusi, et seda viga parandada.

Searyl Atli, Doty lapse juhtumi puhul on ametnikud keeldunud välja andmast ilma soota sünnitunnistust ning vanem on avaldanud soovi juhtumi juriidiliseks ülevaatamiseks.