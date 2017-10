Tragöödia: Kuressaare haiglas sünnitusel lapse kaotanud pere näeb süüd arstidel

Kogu pere on sügavas leinas ja lapse kaotanud naise isa andis lubaduse, et nii ta seda asja kindlasti ei jäta, kirjutab ajaleht Meie Maa. Ta leiab, et juhtunus on süüdi haigla töötajad, kes tuleks vastutusele võtta.

Kui naine neljapäeva hommikul haiglasse läks, olid selle vahetuse haigla töötajad isa sõnul väga abivalmid, kontrollisid kõike põhjalikult ja olid valmis samal õhtul tegema protseduurid sünnituse käigu kiirendamiseks, aga sünnitus jäi ajale jalgu. Pärast töötajate vahetust tekkisid isa sõnul probleemid – uus vahetus olukorraga väidetavalt nii hästi kursis ei olnud ja sünnitaja juurde mindi alles mitu tundi hiljem.

«Öösel kella ühe paiku tehti tütrele valuvaigistav süst ning öeldi, et pange tuli kustu ja minge magama. Hommikul oli juba hilja... Järgmise päeva jutud mõjusid eriti üllatavalt – öeldi, et öösel peavadki arstid magama,» väljendas isa jahmatust.

Reede hommikul kella kuue paiku ei suutnud sünnitajat kontrollinud haigla töötaja ligi poole tunni jooksul leida toonuseid ega lapse südamelööke. Alles seejärel võeti ühendust arstiga, kes kodus magas. Keisrilõige lapse elu paraku ei päästnud.

Kuressaare haigla ravijuht Marje Nelis kui ka haigla juhatuse esimees Märt Kõlli ei soostunud hetkel olukorra kohta kommentaare andma.

