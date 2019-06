Pohmelli ennetavad soovitused, mis tõesti toimivad

Portaal Men's Fitness annab nõu, mida tehes võid pohmelli ennetada ning kuidas käituda siis, kui halb enesetunne ja peapööritus juba kimbutavad.

Söö õigesti. Alkohol on diureetikum ning vähendab keha kaaliumivarusid. Seepärast on hea, kui varustad organismi enne alkoholi tarbimist kaaliumi ja valkudega. Samas võiks vältida suhkru- ja tärkliserikkaid toite. Näiteks banaanis on kaaliumi, ent ka ohtralt puuviljasuhkrut, mistõttu pole see küll halb valik, kuid eelistada võiks kõrgema kaaliumisisaldusega toiduaineid nagu lehtkapsas ja spinat ning süüa neid koos valguallikatega nagu muna ja kana. Kindlasti peaksid olema eelnevalt joonud piisavalt vett ning sellega võib jätkata ka alkoholi tarbimise jooksul. Veepuudus on üks peamisi põhjuseid, miks pohmell tekib ning see omakorda põhjustab elektrolüütide kadu. Need kaks sümptomit koos tekitavadki suukuivust, peapööritust ja iiveldust. Elektrolüüdid sisalduvad näiteks spordijookides, aga ka lihtsalt soolas, mida võid tibakese oma joogiveele lisada.

Vali joogi värvi. Alkoholi valmistamise käigus tekivad jääk- või lisaained, mis sageli annavadki tumedale alkoholile selle värvuse. Vahel lisatakse neid ka meelega, et anda joogile maitsenüansse. Kõrge lisaainetesisaldusega joogid tekitavad aga kehvema enesetunde võrreldes nendega, kus jääkaineid on vähem. Näiteks heledas alkoholis nagu rumm, viin ja džinn on neid vähem kui tumedas rummis, viskis ja käsitööõlles. Viskis võib olla isegi mitukümmend korda rohkem lisaaineid kui viinas. Samas leidub tõestusi, et viskis sisalduv butanool on kehale isegi mõnevõrra kasulik, sest see kaitseb magu kahjustuste eest ning võib seega ennetada ka joomisjärgset iiveldust. Kui soovid kergemat pohmelli, oleks mõistlik siiski tumedaid jooke vältida ning kange alkoholiga piiri pidada.

Mida teha, kui pohmell ja kehv enesetunne on juba kohal? Kui ärgates keerleb peas karussell, on igaühel enesetunde leevendamiseks omad nipid. Kindlasti on abi dušist, mida võiks teha vahelduvate tsüklitega – näiteks 20 sekundit lased sooja vett, 10 sekundit külma, siis uuesti sooja. See paneb vereringe paremini käima ja ergutab. Kui enesetunne kannatab liikumist, siis võib ka pisut võimelda ja võtta mõne joogapoosi, mille eesmärk on samuti vereringet ergutada. Edasi tasub aga järgida eelpool nimetatud soovitusi – taastada keha kaaliumi- ja elektrolüütide varud, samuti ka veevarud. Kui juba oled leidnud kindla nipi, mis alati aitab, siis tasub seda kindlasti järgida.

Kas hommikune alkoholitarbimine leevendab saabuvat pohmelli? Palju on inimesi, kes peojärgsel hommikul end veel kõige kehvemini ei tunne ning võtavad kohe uue joogi, et enesetunne halvaks ei lähekski. Alkohol tekitab ajus tõepoolest jätkuva mõnutunde, ent maksa puhul ei saa sama öelda. Edasi juues püüab organism jätkuvalt toksiinidest puhastuda, ent nii teed ise selle protsessi raskemaks ja pikemaks ning pead lõpuks ikkagi kannatama. Kokkuvõttes ongi kõige lihtsam soovitus kehva enesetunde vältimiseks mitte juua või püsida oma piirides.