Viis põhjust, miks ennast ja oma lapsi vaktsineerida

Sarnaselt tasakaalustatud toitumisele ja liikumisele ning regulaarsele tervisekontrollile, on tervise eest hoolitsemisel oluline roll ka vaktsineerimisel. Vaktsiinid on üks kõige mugavamaid ja ohutumaid ennetusmeetmeid, mis üldse olemas on.

Kuigi väikelapsed ja vanemaealised kuuluvad üldiselt mitmete infektsioonide ja nende tüsistuste tekkimise osas riskirühma, siis vaktsiinvälditavad nakkushaigused võivad tabada igaüht. Vaktsiin-välditavad nakkushaigused on ohtlikud ning võivad põhjustada raskeid tüsistusi või halvimal juhul lõppeda surmaga. Nakkushaiguste ravi on enamasti pikaajaline ja kulukas. Riiklikud vaktsineerimissoovitused on mõeldud selleks, et kaitsta sind erinevate infektsioonide eest.

Seda, et vaktsiinid tõesti toimivad, näitab selgesti asjaolu, et haigestumine vanasti vägagi levinud ja tõsistesse haigustesse nagu näiteks lastehalvatusse või rõugetesse on niivõrd haruldane, et tänapäeva lapsevanemad õieti ei teagi, millega on tegemist. Siit tuleb välja ka tõsiasi – raske on karta või tunda muret millegi pärast, mida kunagi näinud ei ole. Meid ümbritsevas keskkonnas on aga nii mõndagi inimsilmale nähtamatut. Enamik viiruseid jääb suuruse poolest vahemikku 20-300 nanomeetrit, mis on u 1 000-10 000 korda väiksem nt inimese juuksekarva paksusest (100 mikromeetrit). Seega saab nakatumisest aru alles esimeste sümptomite tekkides.