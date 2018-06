Lahkus pereema Maily, kelle vähiravi aitasid toetada sajad inimesed

Maily ravi aitasid pärast meedias levinud üleskutset toetada sajad inimesed, kuid aprilli alguses tunnistas naine, et on saanud arstilt kurva uudise: ravim ei ole toiminud. Vähk oli arenenud liiga kaugele. Oli veel õhkõrn võimalus saada välismaale katseravile, kuid luhtus seegi, kirjutas vähiravifond «Kingitud elu» oma sotsiaalmeedia kontol.

«Edasi polegi enam midagi... Arsti sõnul tavameditsiinis mulle enam ravi ei leidu. Hetkel elangi päev korraga ja oleme otsustanud proovida alternatiivseid variante. Kaotada pole enam midagi. Ma olen siiralt tänulik nii teile kui ka kogu Eesti rahvale, kes mulle appi tulid lootuses, et ehk siiski... Ma poleks iialgi uskunud, et on nii palju häid inimesi. Teie fond on lihtsalt ime. Ma siiralt loodan, et teie käest saavad abi kõik, kellel seda vaja. Teisalt loodan, et teil ei oleks ühtegi abivajajat,» kirjutas Maily fondile aprilli alguses. Jaanilaupäeval ta lahkus.

Maily abikaasa Marek kirjutas, et meeletult suur lootus ja rõõm, mille pere sai aasta alguses tänu fondile, on asendunud äraütlemata suure kurbuse ja ahastusega. Pere pidi tõdema, et hirmkallis ravim ei osutunud piisavalt efektiivseks, et naist päästa.

«Imestasime Mailyga korduvalt, kui palju on ilmas häid inimesi, kes ilma igasuguse omakasuta on valmis panustama võhivõõra inimese ravisse teda tundmata või nägemata. Meie puhul ei andnud ravim küll soovitud tulemust, kuid sellest saadud lootus ja usk inimestesse on kaaluka tähendusega kogu meie perele. Tööd, mida teete, ei ole võimalik sõnadesse panna. See lihtsalt on nii suuremeelne ja ennastsalgav, et siin ongi sõnad liiast,» kirjutas Marek fondile.

Maily sai vähidiagnoosi oma sünnipäeva hommikul. Samuti oli tema lahkumine seotud märgilise kuupäevaga - just oli mööda saanud Maily ja Mareki 17. kiriklik pulma-aastapäev, mida nad haiglas veel tagasihoidlikult tähistada said.

Pere tänab kõiki, kes panustasid Maily tervenemislootusesse nii raha, aja kui ka heade mõtete ja soovidega, samuti arste ja õdesid, kes neile toeks olid. Maily oli vapper ja lootis kuni viimase hetkeni, et ehk siiski haigus otsustab ka sel korral alistuda.

Ka vähiravifond on sel nädalal mõtetes Maily perega ning paneb südamele, et nad ei saa garanteerida kellelegi elupäevi ega tervist, kuid saavad annetajate toel kinkida kõikidele lootuse ja võimaluse.