Kui kiiresti on tegelikult võimalik paksuks minna?

Huffington Post otsustas välja uurida, kui kiiresti tegelikult lisakilod tekivad. Kui sa sööd liiga palju, siis see ei muundu koheselt ülekaaluks - loeb see, palju sa pikema ajaperioodi jooksul rohkem tarbid.

«Kaalutõus juhtub lihtsalt öeldes siis, kui kilodžaulid, mida me sööme ja kilodžaulid, mille me ära põletame, pole omavahel tasakaalus,» selgitab toitumisspetsialist Jemma O'Hanlon. «See ei juhtu pärast ühte söögikorda, see hiilib ligi pikema aja jooksul, kui asjad on tasakaalust väljas.»