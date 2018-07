Kümme toitu, mis pakatavad magneesiumist

Magneesium on väga vajalik mineraalaine, millel on palju kasulikke omadusi. See aitab tagada süsivesikute, rasvade ja aminohapete normaalse ainevahetuse, reguleerib südamelihaste tööd ja vereringet ning aitab kaasa närvide ja lihaste häireteta tööle. Täiskasvanud mehe päevane magneesiumivajadus jääb 380 mg kanti, naistel on see 310–320 mg päevas. Rasedate päevane magneesiumivajadus on 350–360 mg, vahendab portaal Tervisliktoitumine.

Õigesti toitudes saab vähendada riske, et ei tekiks magneesiumipuudust. NaturalHealth pakub välja loetelu toitudest, mis sisaldavad suures koguses magneesiumi.

1. Mandlid. Need ainult ei sisalda suures koguses magneesiumit, vaid ka tervislikke oomega-3-rasvhappeid. Hea viis mandleid tarbida on nende lisamine salatitele ja magustoitudele. Veerand tassi mandleid sisaldab 105 milligrammi magneesiumi.

2. Banaanid. Selles puuviljas leidub suures koguses kaaliumi ja magneesiumi, mis on kasulikud südamele. Banaane on hea niisama süüa, aga lisada neid ka smuutidesse ja putrudesse. Üks banaan sisaldab 33 milligrammi magneesiumi.

3. Kõrvitsaseemned. Supilusikatäis kõrvitsaseemneid sisaldab 74 milligrammi magneesiumi. Need seemned sisaldavad veel kiudained, mis tulevad kasuks seedimisele. Kõrvitsaseemned teevad salatid maitsvaks ja tervislikuks.

4. Toorpiim. See sisaldab kaaliumi, valke, B-12- ja D-vitamiini ning hulgaliselt magneesiumi. Need ained on kõik kasulikud selleks, et tagada terved ja tugevad luud.

5. Kaerahelbed. Ühes tassis kaerahelvestes on ligi 58 milligrammi magneesiumi. Kaerahelbepuder on hea ja tervislik hommikusöök, sest lisaks magneesiumile sisaldab see kiudaineid, kaaliumi ja oomega3-rasvhappeid, mis on kasulikud normaalse kolesteroolitaseme tagamiseks.

6. Herned. Need kaunviljad pakatavad valgust, kaaliumist, A- ja C-vitamiinist. Ühes tassis hernestes on ligikaudu 48 milligrammi magneesiumi. Hernestega saab lihtsalt maiustada või lisada erinevatesse paja- ja vokkroogadesse.

7. Seesamiseemned. 30 grammi seesamiseemneid sisaldab ligikaudu 101 milligrammi magneesiumit ning rohkesti tsinki. Üks hea soovitus magneesiumi saamiseks on segada seesamiseemneid kaerahelbepudru hulka.

8. Päevalilleseemned. Nende söömine aitab luid tugevdada tänu kõrgele kaltsiumisisaldusele. Veerand tassi täis päevalilleseemneid sisaldab 128 milligrammi magneesiumi.

9. India pähkel. Need pähklid sisaldavad B9- ja K-vitamiini ning rauda, mis on kasulikud vereringele. Peotäis India pähkelid sisaldab 89 milligrammi magneesiumi.