WHO: leetrite levik on hoos, aga vanemad ei vaktsineeri oma lapsi

WHO-le teatati möödunud aastal ametlikult 173 000 leetrite haigusjuhust, kuid organisatsiooni hinnangul võib tegelik haigusjuhtude arv ulatuda üle kuue miljoni, vahendab Independent. Vaktsiiniga ennetatavasse haigusse suri möödunud aastal hinnanguliselt 110 000 inimest, nende seas peamiselt lapsed.

«Haigestumise tõusust rohkemgi teeb muret see, et nüüd näeme leetrite levikut ka mitmetes riikides, kus neid polnud juba aastaid registreeritud. See viitab, et mõne haiguse puhul toimub justkui taandareng,» tõdes WHO immuniseerimise ja vaktsiinide osakonna tegevdirektor Martin Friede.

Kergesti nakkavad leetrid võivad eriti raskesti mõjuda just vaktsineerimata lastele, sealjuures põhjustada tüsistustena kuulmise halvenemist ning soodustada vaimsete häirete teket.

WHO andmeil olid eelmisel aastal suured leetritepuhangud Saksamaal, Venemaal ja Venetsueelas. «Näeme haigestumise statistikas tõusu ka tänavu ning see näib olevat püsiv – see teeb murelikuks, et haigestumise levikust saab trend,» nentis Friede. WHO meditsiinijuht Katrina Kretsinger lisas, et hetke seisuga on tänavu registreeritud juba rohkemgi leetrite haigusjuhte kui neid oli mullu.