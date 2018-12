Lapseeas põetud põletikud võivad soodustada vaimsete häirete tekkimist

Esimene omataoline uuring kogus üle miljoni Taani lapse haiglaandmeid ja infot neile väljakirjutatud ravimite kohta ajavahemikus 1995–2012. Uurijad usuvad, et põletikud ja põletikulised reaktsioonid mõjutavad aju ja osalevad vaimsete häirete tekkimises, vahendab uudisteportaal NPR .

Vaadates kõiki lapsi, kellel oli diagnoositud vaimse tervise häire, (väljaarvatud depressioon ja bipolaarne isiksusehäire), leiti, et põletiku tõttu haiglaravi vajanud lastel kujunes haigus välja 84 protsenti suurema tõenäosusega. Samuti kirjutati neile 42 protsenti rohkem välja vaimsele haigusele mõeldud ravimit.

Leiti, et kõige suurem risk vaimse häire tekkeks oli kolm kuud peale põletiku läbipõdemist. Samuti tuli välja, et mida rohkem oli põletikke ja mida tõsisemad need olid, seda suurem oli ka risk vaimsele tervisele.