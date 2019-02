Vaktsineeri end: sagedased reisijad toovad Eestisse leetrite nakkusohu

«Tänu süsteemsele vaktsineerimisele Eestis enam kohalikke leetreid pole, kuid nii mitmeski meile tuttavas riigis on need endiselt täiesti olemas,» ütles Dontšenko. Tema sõnul levivad leetrid näiteks Ukrainas, Prantsusmaal, Kreekas, Itaalias, Rumeenias ja Venemaal. «Kõige tõhusam viis end ja teisi kaitsta on end leetrite vastu vaktsineerida. Seda peaksid kindlasti tegema need inimesed, kes palju reisivad,» lisas ta.