Norskamine ohustab tervist ja voodielu

«Meile on tulnud patsiente, kes ütlevad, et naine läks nende juurest norskamise tõttu ära,» tõdes Sakala Unekeskuse unearst ja kõrva-nina-kurguarst Heisl Vaher. Norskamine võib olla muuhulgas märk uneapnoest, mille puhul on tavaline, et inimene unes kohati minuti või kauem ei hinga.