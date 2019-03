Ameeriklased surevad üha enam selle haiguse tõttu

Doktor Ellen Kramarow, kes on raporti autor, selgitab, et üks dementsusega seotud surmade kasvu põhjus on ühiskonna vananemine. «Kui inimesed elavad kauem, nad ei sure teiste põhjuste tõttu, elavad nad eani, mil dementsuse risk on kõrgem,» tähendas ta.