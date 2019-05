Üks tuhandetest peenisest ilma jäänud meestest: mõtlesin, et suren

Aituüksi Kaplinnas on üle tuhande peenistest ilma jäänud noore mehe, vahendab Health24 . Sihle Mlungu ja ta sõbrad läksid rituaalseid ümberlõikusi läbi viivasse asutusse Lusikisiki, lootuses, et neist saavad selle järel lugupeetud hõimuliikmed. Noormeeste perekonnad ei olnud aga isegi teadlikud, et nad suundusid linna rituaalile.

Haiglas pidid arstid Sihle peenise eemaldama, kuna see oli sedavõrd ulatuslikult kahjustatud. Kohutavat valu ja meeleheidet tunda saanud Sihle tunnistab: «Mõtlesin, et hüppan kaljult alla ja kukun kividele. Mõnikord lootsin, et auto sõidab minust üle, aga ma ei olnud piisavalt julge, et neid asju teoks teha.»