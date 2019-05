Noormees kaotas 70 kilo tehes üht lihtsat asja

Nad pelgasid, et poeg võtab kaalus veelgi rohkem juurde, aga tulemus oli nende üllatuseks hoopis vastupidine, vahendab Health24. Pooleteise aastaga kaotas poeg 70 kilo – praegu on tema kaaluks 104 kilo.

«Ta kaotas selle kaalu lihtsalt õigesti süües,» räägib ema Ettienne. «Paljud ülekaalulised lapsed ja noored annavad alla ja kasutavad edutult kaalu alandavaid tooteid. Jeandré tahab julgustada inimesi kaalu kaotama, et nad saaksid nautida paremat elukvaliteeti.»

Jeandré ütleb, et toitumisharjumuste muutmine võtab aega, kuid distsipliiniga on see võimalik.