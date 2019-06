Need lihtsad nipid aitavad suhkrusöömist vähendada

Siit leiad mõningad nipid, kuidas suhkrusöömist vähendada

Tunne oma vaenlast

Me peame küll vähem suhrut tarbima, kuid täielikult ei saa me sellest loobuda. Suhkru kohta on levimas palju müüte, näiteks see, et kas puuviljades sisalduva suhkru tõttu ei tohiks me neid süüa, vastus on, et võib küll. Puuviljades olev suhkur on meile kasulik, sest puuviljasuhkur aitab aeglustada suhkru vabanemist vereringesse. Puuviljades on ka olulised vitamiinid, mineraalid ja antioksüdandid, mis toetavad tervist.

Ettevaatlik tuleb olla hoopis toitudesse peidetud suhkrutesse. Seepärast on toiduainetel olevate etikettide lugemine äärmiselt oluline.

Ole hüdreeritud

Regulaarne vee joomine aitab ära hoida tekkivat magusaisu. Siinkohal tuleks ka meeles pidada, et vältida tuleks erinevaid magusaineid sisaldavaid jooke. Oluline on vett juua ka õhtul, et keha saaks öösel organismi tekkivat suhrut lagundada.

Söö külmutatuid marju

Magusaisu tekkimisel on hea ampsata hoopis külmutatuid marju, mitte komme või šokolaadi. Väga hea on segada kokku maitsestamata jogurtit ja külmutatuid marju. Marjadest on hea ka ise moosi valmistada, lihtsalt purusta marjad ära ja lisa neid sinna, kuhu soovi on.

Söö kaneeli

Hea on asendada suhkrut ka kaneeliga, näiteks hommikuse pudru sisse pane parem lusikatäis kaneeli. See võib tunduda veider, sest tavaliselt seostub kaneel meile magusate hõrgutiste peal, kuid tegelikult kergelt kaneeli pudrule piserdamine aitab vabaneda suhkruisust. Kaneel aitab vähendada veresuhkru taset, sest see aeglustab mao tühjenemist ja muudab ainevahetuse kiiremaks. Mida värskem on kaneel, seda parem, kuna selle aktiivsed koostisained hakkavad aja jooksul lagunema.

Maga korralikult

Uuringud on näidanud, et unehäired on seotud söögiisu suurenemisega. See paneb meid omakorda rohkem magusat tahtma. Unehäirete all kannatavad inimesed tarbivad päevas keskmiselt 385 kalorit rohkem kui need, kes magasid kauem. Une puudumisel tekib inimestel söögiisu enamasti millegi magusa järele, näiteks erinevad maiustused, soolased suupisted jne, sest kehal on vaja kiiret energiat.

Ole tähelepanelik

Ettevaatlik tuleb olla ka alkoholi tarbides, näiteks õlu või erinevad kokteilid, nendes peituv suhkur võib anda sulle juba sinu päevase suhkruvajaduse kätte, muidugi on alkoholi tarbimine tervisele nii kui nii kahjulik, seega on parem seda üldse vältida.