Vaata otse! «Tuhat tervist»: Esimeses episoodis jagame näpunäiteid lapsevanemale, kelle võsuke alustab kooliteed

«Tuhat tervist» on põnev tervisesaade Kanal 2 eetris kell 12.00. Saade sisaldab kõikvõimalikke kasulikke nõuandeid ja soovitusi tervisevallast. Räägitakse tervislikust eluviisist ja haiguste ennetamisest kuni ravini välja. Kui vähegi hoolid oma tervisest, siis on see saade just sulle! Saatejuht on Indrek Ventmann.