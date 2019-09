Kurdina sündinud eestlanna: kõik unistused peab siiski täitma

Millised olid üliõpilaspõlve huvitavamad kogemused?

Siiamaani kõige uuem kogemus on olnud Tartu ülikoolis: kõik kool ja lapsepõlv möödus kurtide hulgas, aga kui ma läksin ülikooli, siis kõik olid kuuljad ja olin üksi kurt. Olin otsekui võõrasse vette visatud. Mõtlesin, kuidas nendega suhelda, ja see oli väga erinev kogemus. Lisaks elasin Tartus iseseisvalt, kuna enne elasin perega Tallinnas.

Olen väga tänulik selle kogemuse eest, õppisin kindlasti palju. Sai rohkelt silmaringi avardatud. Kui ma ei oleks läinud ülikooli õppima, oleksin nagu klaasis, kus viipekeelses kogukonnas olla.

Millised on kurtide ja kuuljate kultuurierinevused?

Kurtide kogukonnas on rohkem puudutusi kui kuuljate hulgas: tähelepanu saavutatakse sageli teise inimese kätt või õlga puudutades. Kurdid jätavad tihti kaua hüvasti: kallistavad, lepivad järgmise kohtumise kokku, suruvad kätt jne. Kurtide kultuur hoiab traditsioone, muutusi ei võeta kergesti vastu. Info liigub kiiresti, privaatsus jääb tagaplaanile.

Millised on praegu suurimad murekohad kurtide ja vaegkuuljate jaoks?

Igal pool on probleemid nagu tavaühiskonnas. Toon näiteid probleemidest alates lapse sünnist kuni vanade inimesteni, kogu elukaare kohta.

Praegu on oluline probleem, et eesti viipekeeletõlgi eriala pandi kinni. Mure on see, mis saab tulevikus edasi. Atesteeritud ja kutseeksami läbinud viipekeeletõlke on 24 ja seda on väga vähe. Kui tõlgid jäävad aina vanemaks ja noori peale ei tule, siis kuidas saab hakkama? See on kindlasti murekoht.

Samuti on selle probleemiga kaudselt seotud see, et seaduse järgi on inimesel õigus saada haridust – kuidas saavad tulevikus lapsed kooli minna ja õppida, kui tõlke ei ole? See on kindlasti suur probleem. Meil on olemas viipekeeletõlgi kutsestandard, kus on omad nõuded. Viipekeeletõlke ei saa ka lihtsalt tänavalt võtta, ta peab olema selle ala spetsialist. Keeleseaduses on kirjas, et inimestel on õigus igapäevaasju ajada eesti viipekeeles. Kui tulevikus tõlke pole, aga õigus asju ajada eesti viipekeeles on, siis see on vastandlik ja ei toimi enam.

Üks probleem on tõlkide kättesaadavus, teine ligipääsetavus. Näiteks Eesti on e-riik ja internetis on palju infot ja kõik on eesti keeles, aga eesti viipekeeles infot ei ole ega videosid seal kõrval. Kui kuskil on uudised vägivallajuhtumist ja selle kohta levib info, kuidas ennast kaitsta, siis mina seda infot ei saa, sest ma loen seda uudist nagu võõrkeelt, ma ei saa oma emakeeles seda infot kätte.

Oluline oleks, et kurdid saaksid eesti viipekeeles infot – näiteks muuseumis või internetis kodulehtedel oleks viipekeelne video kõrval.