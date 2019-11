Onkoloog selgitab, miks tekib vähk ja kuidas sellest hoiduda

Mehed haigestuvad vähki pea seitse protsenti enam kui naised. Üle neljandiku ehk 27 protsendi meeste surmadest on vähi põhjustatud. Ometi saab vähi ennetamiseks ise palju teha – oluline on käia regulaarselt arsti juures kontrollis, vältida suitsetamist ja alkoholi tarbimist, toituda tervislikult ning olla iga päev füüsiliselt aktiivne.

Miks tekib inimestel vähk?

Vähk on küll geneetiline haigus, kuid pärilikke vähivorme esineb oluliselt harvemini – seitse kuni kümme protsenti juhtudest – kui sporaadilisi ehk juhuslikke vähivorme. Vähk tekib üldjuhul elu jooksul saadud geenikahjustuse tulemusel. Kuigi vähk on geneetiline haigus, ei tähenda see, et see ilmtingimata tekib, vaid seda, et inimesel võivad olla päritud mingi vähitüübi geenid, mis võivad, aga ei pea aktiveeruma. Geene mõjutab mitu tegurit ning geenimutatsioonide tõttu võib normaalsete keharakkude asemele tekkida pahaloomulisi ning kontrollimatult paljunevaid kasvajarakke ning nii tekibki vähk.

Inimeste geneetilist struktuuri mõjutab mitu kantserogeenset ehk vähkitekitat tegurit, mis on pärit väliskeskkonnast või tekib inimese enda organismis. Vähi tekkimisel on aga suurim mõju siiski väliskeskkonna teguritel. Enamik riskitegureid pahaloomuliste kasvajate tekkimisel ei ole soosptetsiifilised ning mõjutavad nii naisi kui mehi. Vähi riski suurendavad mitmed keemilised ühendid, kiirgus (sealhulgas päikesekiirgus), viirused (HPV, B-hepatiit, Epstein-Barri viirus), bakterid (Helicobacter pylori) ning vabad radikaalid, mida leidub nii väliskeskkonnas kui ka inimese enda organismis.

Millised on suurimad elustiiliga seotud riskifaktorid?

Inimese elustiil on vähi ja ka teiste krooniliste haiguste tekkel määrav. On teada, et suitsetamisel on seos mitmete vähivormide tekkel – kopsuvähk, pea- ja kaela piirkonna kasvajad, kusepõievähk jt – ning ka alkohol suurendab oluliselt vähiriski. Toitumine on üks kõige olulisemaid aspekte inimese elustiilist, mis kas aitab vähki ennetada või suurendab selle tekkeriski. Oluline on süüa piisavalt ja regulaarselt puu- ja juurvilju, täisteratooteid, kvaliteetset valku ning häid rasvu. See, kuidas toitu valmistatakse, on samuti määrav. Vältida tasuks valmis- ja rämpstoite ning üleüldiselt liigselt töödeldud toitu. Toitumine mõjutab inimese kehakaalu ning paljude vähivormide puhul on leitud selge seos ülekaalulisuse ja vähirakkude arengu vahel.

Vähiriski suurendavad mitmed elustiilitegurid, väliskeskkond ning pärilikkus, kuid oluline on meeles pidada, et inimene ei ole selles olukorras abitu ning saab vähi ennetamiseks riskidest hoolimata ise palju ära teha. Risk ei tähenda, et inimene tingimata haigestub, kuid sellest hoolimata tasub oma tervise huvides langetada tervislikke valikuid.

Millised vähi tüübid kimbutavad mehi kõige enam?

Eesti Vähiregistri andmetel esineb ja diagnoositakse Eesti meestel endiselt kõige enam eesnäärmevähki. Teisel kohal on kopsuvähk, millesse haigestumine on küll viimastel aastatel meeste hulgas langemas, kuid sellegipoolest on tegu meeste seas väga levinud vähitüübiga. Esinemissageduselt kolmandal kohal on käär-ja pärasoolevähk, neljandal maovähk.