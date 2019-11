Nii kaotad ka magamise ajal kaalu

Kaalu järjepidevat langetamist saab hõlbustada meetodite abil, mille tõhusus on leidnud teadusuuringutes kinnitust, vahendab the Sun.

Ajakirjas European Journal of Preventive Cardiology avaldatud värskes uuringus leiti, et sagedamini püsti tõusmine ja istumine viivad väikese pingutusega suhteliselt kiiresti kerge kaalulanguseni.

Ilmnes, et kui seista päevas kuus tundi istumise asemel, aitab see põletada 54 kalorit rohkem.

Stressitaseme haldamine aitab säilitada nii ADH kui ka kortisooli normaalset taset – samuti on see oluline haigusriskide madalal hoidmiseks.

Värskest uuringust selgus, et lühikesed intensiivsed treeningud on kehakaalu langetamiseks paremad ja põletavad rohkem rasva kui kaks korda rohkem aega kulutavad treeningud.

Teadlased leidsid, et 23-minutine kõrge intensiivsusega intervalltreening oli tõhusam kui tavapärane 41 minutit väldanud treening. See viis 29 protsenti suurema kaalulanguseni 29 kui traditsioonilised jõusaaliseansid.

Vesi kiirendab ka ainevahetust, puhastab organismi toksiinidest ja toimib kui isu vähendaja. Kui uriin on muutunud tumekollaseks, on see märk sellest, et võiks juua rohkem vett.