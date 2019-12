Selle probleemiga inimeste hulgas on kanepi tarbimine üha tõusmas

Kanepi tarvitamine on tõusnud depressioonis inimeste seas.

Kanepi tarbimine on viimase aastakümne jooksul tõusnud nii depressioonis kui tervete inimeste seas, kuid 2017. aastal korraldatud Columbia Ülikooli teadlaste uuringust selgus, et depressioonis inimeste seas on kanepi tarbimine kiiremini tõusmas.