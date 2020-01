Pooled Eesti perearstid on pensionieelikud

40-49-aastaseid perearste tegutseb üle saja, ent enamik perearste on üle 50-aastased – kokku 244. Kõige rohkem on pensionieelikuid või pensioniikka jõudnud arste – 60-ndates aastates perearste on lausa 271 – ja Eestis on veel 65 üle 70-aastast perearsti ning koguni üks üle 80-aastane.