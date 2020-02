Kas kätega söömine muudab seda, kuidas aju toidule reageerib?

Toidu sõrmedega puudutamine võimendab aju sensoorset tundlikkust ja tänu sellele maitseb toit paremini ning inimene saab söömisest rohkem rahuldust. New Yorgis asuva Stevensi Ülikooli teadlasd hoiatavad, et kätega süües on suurem oht süüa liiga palju ja nii suureneb ülekaalulisuse risk.