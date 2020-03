Üle kolmandiku inimestest peab viiruseuudiseid ülepaisutatuks

Sealjuures peavad meediakajastust liiga ülespuhutuks ja ebaadekvaatseks üle poole 15–24-aastatest noortest. Eestimaalastest 46 protsenti arvab, et koroonaviiruse kriisi kohta avaldatud info on asjakohane ja piisav.

Roki sõnul võib see tuleneda asjaolust, et üldjuhul on noored elukorralduses aktiivsemad, mis tähendab, et karantiin ja sotsiaalne distantseerumine, kaugõpe ja muud piirangud tähendavad neile palju suuremaid elumuutusi kui vanemaealistele.