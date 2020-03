Terviseamet selgitab, miks ei ole mõtet osta internetist SARS-CoV-2 kiirteste

Mitmel pool Eestis on käivitatud perearsti saatekirja alusel koroonaviiruse laiendatud tasuta testimine.

Terviseametile on saabunud mitmeid päringuid seoses e-poodides müüdavate koroonatestidega. Amet juhib tähelepanu, et tegemist ei ole enesetestimiseks sobilike testidega. Pakutavad testid on ainult professionaalseks kasutamiseks, mida ei tohi müüa ega reklaamida kui koduseks kasutamiseks mõeldud teste.