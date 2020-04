Kuus salarelva tugeva terviseni

Pähklid ja seemned on imelised väikesed viljad, mis on otsast otsani täis vitamiine, mineraale ja toitained. Peale suure valkude, raua ja tsingi sisalduse aitavad need väikesed vägilased oma küllastumata rasvhapetega ka südame korras hoida. Lisaks on märgatud, et regulaarsel pähklite ja seemnete söömisel langeb ka halva kolesterooli (LDL) tase veres.