Bill Gates avaldab tõhusaima võimaliku viisi koroonakriisist peatselt pääseda

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ennustas eelmisel nädalal, et enne kui epideemia kontrolli alla saadakse, sureb USAs koroonaviiruse tagajärjel 100 000-240 000 inimest. Gates on optimistlikum ning usub, et kui inimesed kodus püsimist tõsiselt võtavad, on võimalik päästa suur hulk elusid ning kriisi leevendada.

Koroonaviirusesse nakatunute arv ulatub globaalselt 1,2 miljonini, viiruse tagajärjel on surnud 65 711 inimest. Gates selgitas, et kui inimesed praegu reeglitest kinni peavad, hakkab viirus kuu lõpul taanduma. Kriis ei kao päriselt enne, kui turule jõuab vaktsiin, mis oleks saadaval kõikides riikides. Seni on parim võimalik lahendus järgida karantiininõudeid ning püsida kodus.