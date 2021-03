Doktor Ali Abdaal teipis kuu aega järjest igal õhtul enne magamaminekut oma suu kinni. «Idee on selles, et kui suu on kinni, siis ei jää muud üle, kui läbi nina hingata,» selgitas ta. «Nina kaudu hingamine tähendab, et kopsudesse sisenev õhk on filtreeritud ja kehatemperatuurini soojendatud. Suu kaudu hingates on õhk sageli jahe ja kuiv - nii võibki öösel suu kuivaks muutuda ja see võib omakorda põhjustada janu tõttu ärkamise,» lisas arst.